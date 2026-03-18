Le PorrenStadium de retour pour la Coupe du monde 2026

Les amateurs de football pourront à nouveau se réunir cet été à Porrentruy. À l’occasion de la Coupe du monde 2026, le PorrenStadium fera son retour à la rue des Malvoisins, à l’initiative d’une association de commerçants bruntrutains. Déjà testée lors de l’Euro 2024, cette fan zone en plein air avait permis de diffuser l’ensemble des matches dans une ambiance conviviale au cœur de la vieille ville.

La recette reste la même, mais cette année, le PorrenStadium bénéficiera d’un écran beaucoup plus grand, de 22,7 m². « C’est un élément qui nous avait été demandé », explique Marianne Chapuis, présidente de l’association. Au total, 49 matches seront diffusés. La majorité des rencontres sera programmée entre 18h et 21h, avec également quelques affiches proposées à 23h, principalement les week-ends, pendant la Fête de la Bière ou à la veille de jours fériés, afin de limiter les nuisances pour le voisinage. Des animations et des stands de restauration sont à nouveau prévus.

Comme lors de la première édition, l’événement misera sur la convivialité et la restauration pour attirer un large public, au-delà des seuls amateurs de football. Le budget de cette édition du PorrenStadium s’élève à environ 100'000 francs. /tna