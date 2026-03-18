Un plan spécial pour un nouveau lotissement à Grandfontaine

Les citoyens étaient réunis mardi soir à l’occasion d’une assemblée communale extraordinaire ...
Un plan spécial pour un nouveau lotissement à Grandfontaine

Les citoyens étaient réunis mardi soir à l’occasion d’une assemblée communale extraordinaire. Un crédit de 20'000 francs a été accepté pour une étude sur le plan spécial « Sur le rang ».

Une étude sera réalisée pour un plan spécial à Grandfontaine. (Photo d'illustration). Une étude sera réalisée pour un plan spécial à Grandfontaine. (Photo d'illustration).

Un nouveau lotissement devrait bientôt voir le jour à Grandfontaine. Réunis mardi soir pour une assemblée communale extraordinaire, les citoyens ont accepté un crédit de 20'000 francs pour une étude en vue de réaliser le plan spécial « Sur le rang » concernant une parcelle de 7'000 m2 qui pourrait accueillir entre huit et dix maisons. Un crédit de 30'000 francs a aussi été approuvé pour la construction d’une barrière le long du mur du cimetière.

L’assemblée communale a, par ailleurs, donné son feu vert à la nouvelle convention réglant les modalités de répartition des produits de la fiscalité entre les communes membres de la SEDRAC. Le texte prévoit une contribution de 17'258 francs versée sur trois ans. /comm-alr


 

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