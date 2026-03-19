Force démocratique songe à sa dissolution

La dissolution de FD sera donc tranchée par voie de courrier, et non pas lors d’une assemblée. « Beaucoup de nos membres sont des octogénaires, voire des nonagénaires. Ils ne pourront pas forcément se déplacer. Il est important pour le comité que ces personnes puissent exprimer leur position », indique Jean-Pierre Graber. Et si ces membres devaient majoritaire rejeter la dissolution ? « Il s’agirait d’une décision démocratique que nous accepterons bien évidemment. »

Reste que Force démocratique, si elle devait subsister, sera confrontée à des soucis de relève. « Nous avons chercher des personnes susceptibles de reprendre les commandes de l’association. Aucune ne s’est manifestée. Il en va de même pour la responsabilité du Quinquet. » Le journal, qui vient donc de publier son 966e numéro, pourrait lui aussi disparaître à court terme. « Il dépend d’une coopérative nommée FD-Info. Celle-ci aussi serait dissoute. Décision sera prise en assemblée le 22 avril », précise Jean-Pierre Graber. /oza