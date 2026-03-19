L’EFEJ va s’agrandir à Bassecourt

A Bassecourt, l’EFEJ devrait bénéficier de nouveaux locaux l’an prochain. Le Centre cantonal d’amélioration des compétences destiné aux demandeurs d’emploi souhaite agrandir son site principal, selon un avis paru ce jeudi dans le Journal officiel. Deux ateliers actuellement dispensés sur un autre site pourront ainsi rejoindre le bâtiment principal à Bassecourt pour une « meilleure complémentarité avec les autres secteurs et un meilleur encadrement », a expliqué à RFJ le directeur de l’EFEJ Pascal Docourt. Une salle de conférence devrait aussi voir le jour. Au total, l’agrandissement est prévu sur 400 m2 et devrait voir le jour au printemps ou à l’été 2027. /mmi

