L’évolution de la région en photos

Regard Sauvage troque le grand écran pour les clichés. Après le succès de son film « Du Grand Val au Petit Val », l’association présente une exposition de photographies intitulée « Du Petit Val au Grand Val, de 1900 à 2026 ». Elle montrera, dès samedi et jusqu’à fin août à la résidence Les Aliziers à Crémines, l’évolution de la région, du Châtelat à Elay en passant par Souboz, Perrefitte, Moutier ou encore Grandval. Chaque lieu est présenté en deux clichés, l’un datant du début des années 1900, l’autre d’aujourd’hui. De quoi surprendre le visiteur. « Entre Belprahon en 1900 et aujourd’hui, c’est un autre monde », s’exclame l’initiateur de cette exposition Francis Hengy. Le président de Regard Sauvage s’est plongé dans un bon millier de photographies, en compagnie de Jean-Claude Chevalier, pour en sélectionner quarante. Le photographe Jonathan Contin a ensuite arpenté la région pour réaliser une version actuelle de ces clichés. « Le plus dur n’a pas été de retrouver les mêmes angles de vue, ça a été de retrouver la localisation de certains bâtiments qui n’existent plus », dit-il.