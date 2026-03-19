L’évolution de la région en photos

L’exposition « Du Petit Val au Grand Val » montrera, dès samedi à Crémines, le développement ...
L’évolution de la région en photos

L’exposition « Du Petit Val au Grand Val » montrera, dès samedi à Crémines, le développement des communes du Châtelat à Elay au travers de 80 clichés, la moitié du début du siècle passé, l’autre d’aujourd’hui.

Francis Hengy, Jean-Claude Chevalier et Jonathan Contin (de gauche à droite) posent devant une partie de l'exposition. Francis Hengy, Jean-Claude Chevalier et Jonathan Contin (de gauche à droite) posent devant une partie de l'exposition.

Regard Sauvage troque le grand écran pour les clichés. Après le succès de son film « Du Grand Val au Petit Val », l’association présente une exposition de photographies intitulée « Du Petit Val au Grand Val, de 1900 à 2026 ». Elle montrera, dès samedi et jusqu’à fin août à la résidence Les Aliziers à Crémines, l’évolution de la région, du Châtelat à Elay en passant par Souboz, Perrefitte, Moutier ou encore Grandval. Chaque lieu est présenté en deux clichés, l’un datant du début des années 1900, l’autre d’aujourd’hui. De quoi surprendre le visiteur. « Entre Belprahon en 1900 et aujourd’hui, c’est un autre monde », s’exclame l’initiateur de cette exposition Francis Hengy. Le président de Regard Sauvage s’est plongé dans un bon millier de photographies, en compagnie de Jean-Claude Chevalier, pour en sélectionner quarante. Le photographe Jonathan Contin a ensuite arpenté la région pour réaliser une version actuelle de ces clichés. « Le plus dur n’a pas été de retrouver les mêmes angles de vue, ça a été de retrouver la localisation de certains bâtiments qui n’existent plus », dit-il.

Jonathan Contin : « Sornetan s’est développé en longueur, c’est assez impressionnant. »

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Une photo de Crémines en 1910 (photo : Regard Sauvage). Une photo de Crémines en 1910 (photo : Regard Sauvage).

Si l’évolution est, bien sûr, différente d’une commune à l’autre, Francis Hengy fait deux constats au moment de présenter cette exposition : une nette augmentation des constructions et une déperdition des commerces locaux. « Ça m’interpelle beaucoup », lance Francis Hengy. /msc

Francis Hengy : « J’aimerais mettre en valeur cette région. »

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Un cliché de Crémines aujourd'hui (photo : Jonathan Contin). Un cliché de Crémines aujourd'hui (photo : Jonathan Contin).


 

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