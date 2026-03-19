Le Jura cherche un vétérinaire cantonal

Le Jura doit se trouver un nouveau vétérinaire cantonal. Le poste, occupé par Lionel Bertholet depuis l’été 2025, a été mis au concours ce jeudi dans le Journal officiel pour une entrée en fonction au 1er mai prochain. « Il est important de repourvoir le poste rapidement, la période est particulière, notamment pour l’agriculture », explique le ministre de la santé Stéphane Theurillat. Lionel Bertholet, qui n'a pour le moment pas répondu à nos sollicitations, avait succédé à Laurent Monnerat, aussi ancien chef du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) et nommé à la Confédération. Depuis, le SCAV fonctionne sans chef de service. De manière temporaire, le vétérinaire cantonal et le chimiste cantonal évoluent en binôme et en relation directe avec le ministre. La restructuration du service, évoquée depuis 2018, interviendra ultérieurement dans le cadre du projet « Modernisation de l’Etat » et après analyse des possibles synergies, ajoute Stéphane Theurillat. /mmi

