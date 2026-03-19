L'Hôpital du Jura opposé à la taxe aux urgences

L’initiative ne répond pas aux exigences et aux réalités du terrain selon Gautier Vallat. D’autres solutions lui semblent plus adéquates pour freiner l’utilisation des services d’urgence, comme l’augmentation de l’offre en médecine générale. « On peut aussi réfléchir à des prises en charge alternatives, pourquoi pas avec des infirmières ? Elles sont aussi formées de manière spécifique pour ce type de situation. »





Tout le monde ne passera pas à la caisse

A noter également que les femmes enceintes et les enfants de moins de 18 ans ne seraient pas concernés par la taxe. La mesure, acceptée par le National mercredi, doit encore être débattue et votée au Conseil des Etats. Si le projet venait à être validé par ce dernier, le mot de la fin reviendrait aux cantons, libres d’accepter ou de refuser l’initiative. /nje