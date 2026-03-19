St-Ursanne et Porrentruy repertoriés parmi les plus beaux villages de Suisse

Après la France et l'Espagne, le guide Michelin propose dès vendredi une carte thématique des plus beaux villages de Suisse. Née d'un partenariat avec l'association « Les plus beaux Villages de Suisse », la publication recense 56 localités dans 19 cantons. Les villes de Porrentruy et Saint-Ursanne sont répertoriées sur la carte du guide vert.

« La carte n'est plus un objet de guidage mais permet de matérialiser le voyage et elle permet la découverte et l'inspiration », a déclaré jeudi à Neuchâtel Philippe Sablayrolles, chef cartographe de Michelin. A l'ère numérique, Michelin continue de vendre 2 millions de cartes routières par an et « pas seulement à des seniors à la retraite ».



Parmi ses acheteurs, 68% sont des actifs. « Les jeunes aussi s'emparent de nos cartes. Certains influenceurs, comme Léna Situations et ses plus de 4 millions de followers, se mettent en scène avec elles », a ajouté Philippe Sablayrolles, qui a fait le déplacement depuis Paris pour la conférence de presse.



Depuis 2022, Michelin Editions propose des cartes thématiques sur des itinéraires à vélo, à moto ou à pied ou en relevant les plus beaux villages d'un pays. Après la France et l'Espagne, c'est le tour de la Suisse.



La carte thématique, qui signale les 56 localités faisant partie de l'association, répertorie aussi les plus beaux villages lacustres comme par exemple Ascona (TI), viticoles à l'image de St-Saphorin (VD), de montagne (Splügen dans les Grisons) ou spirituels comme Trogen (AE). Elle y liste aussi les localités hors des sentiers battus comme par exemple le village médiéval de Valangin.



Elle propose également des suggestions d'itinéraires cyclables dans les Préalpes vaudoises, de croisières sur le lac de Bienne. Une sélection de 54 restaurants issus du célèbre Guide Michelin est signalée à proximité des lieux classés.

