Un fitness urbain devrait voir le jour à Delémont

Huit à dix machines devraient être proposées à la population dans quelques mois au sein du ...
Un fitness urbain devrait voir le jour à Delémont

Huit à dix machines devraient être proposées à la population dans quelques mois au sein du parc urbain, selon un avis paru ce jeudi dans le Journal officiel.

La capitale jurassienne devrait prochainement bénéficier de son premier fitness urbain. (Photo : illustration, libre de droit.) La capitale jurassienne devrait prochainement bénéficier de son premier fitness urbain. (Photo : illustration, libre de droit.)

Le parc urbain de Delémont devrait bientôt compter un fitness en plein air. L’avis de construction est paru ce jeudi dans le Journal officiel. L’idée remonte à 2018 et un postulat de l’élu PDC au Conseil de ville Khelaf Kerkour, intitulé « pour l’installation d’un fitness urbain à Delémont ». Huit à dix machines devraient être proposées à la population pour une utilisation « grand public et intergénérationnelle », a précisé à RFJ le Service delémontain des sports. Dans l’idéal, la capitale jurassienne souhaiterait ouvrir les installations avant l’été. Le budget du fitness urbain atteint 50'000 francs. /mmi 


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