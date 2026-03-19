Un fitness urbain devrait voir le jour à Delémont

Le parc urbain de Delémont devrait bientôt compter un fitness en plein air. L’avis de construction est paru ce jeudi dans le Journal officiel. L’idée remonte à 2018 et un postulat de l’élu PDC au Conseil de ville Khelaf Kerkour, intitulé « pour l’installation d’un fitness urbain à Delémont ». Huit à dix machines devraient être proposées à la population pour une utilisation « grand public et intergénérationnelle », a précisé à RFJ le Service delémontain des sports. Dans l’idéal, la capitale jurassienne souhaiterait ouvrir les installations avant l’été. Le budget du fitness urbain atteint 50'000 francs. /mmi

