« Un soir avec Serge Band » pour les 15 ans du groupe taignon

Le guitariste, pianiste et harmoniciste précise que cet album est singulier car « il y a des nouvelles chansons mais aussi des plus anciennes avec des arrangements différents. Chaque soirée est unique donc ça dépend du public. C’est important aussi pour nous de capter ces moments et de les graver quelque part. » Le Serge Band rendra public son nouvel album samedi lors d’une soirée au centre culturel Le Royal à Tavannes.





Le groupe a su évoluer tout en gardant son identité

Le Serge Band a peut-être 15 ans mais il a déjà passé le stade de l’adolescence pour devenir adulte. « On est un peu plus posés. Au début il y a une espèce d’insouciance où on joue mais on ne sait pas forcément où on va », relève le musicien. Le groupe est actuellement composé de sept membres. Seuls Thomas Queloz et son frère Guillaume Queloz, le chanteur, sont présents depuis les débuts. Le fait qu’ils composent les textes permet de conserver « le son du groupe et la base ». Mais les mouvements au sein du collectif permettent d’évoluer grâce à « des gens externes au groupe qui arrivent avec leur bagage et leurs idées. » /nmy