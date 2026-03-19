Une rencontre romande pour la transition énergétique à Delémont

La transition énergétique était au cœur des discussions ce jeudi à Delémont. La rencontre annuelle du Club des villes a réuni plus d’une vingtaine de représentants de villes romandes engagées dans la transition énergétique. Une journée placée sous le signe des échanges et organisée en collaboration avec l’Association Cité de l’énergie et l’Association suisse Infrastructures communales.

La problématique de la réhabilitation de friches industrielles a été abordée notamment avec une visite de la SAFED. « Avec ses infrastructures et bâtiments existants, à proximité immédiate des gares ferroviaire et routière, elle présente de nombreux atouts pour limiter les besoins en énergie de mobilité et de construction », précise le communiqué de l’Agglomération de Delémont.

Cette rencontre fait partie du travail mené par l’Agglomération de Delémont dans la révision de sa politique énergétique. /comm-rle