« Chaud Devant » : Michel Marchand

Dans sa petite cuisine, Michel Marchand prépare quelques plats qui rappellent des souvenirs ...
« Chaud Devant » : Michel Marchand

Dans sa petite cuisine, Michel Marchand prépare quelques plats qui rappellent des souvenirs d’enfance. A l’heure de préparer les pommes pour une tarte, il évoque ses grands-parents aux vies peu banales.

Michel Marchand tout sourire en racontant quelques souvenirs. Michel Marchand tout sourire en racontant quelques souvenirs.

Nous sommes en plein cœur de St-Ursanne, à côté de la Collégiale, chez l’artiste-peintre Michel Marchand. En plus de créer de nombreux tableaux, il est un fin gourmet et bon cuisinier, et prépare bon nombre de repas, notamment pour le rallye St-Ursanne - Les Rangiers.

Il prépare ici un simple gâteau aux pommes. Mais la préparation de la cuisine ne se fait jamais en silence chez Michel Marchand, il en profite donc pour raconter quelques histoires et réveiller les souvenirs de ses grands-parents. /jmp

Michel Marchand : « Ma grand-mère Thérèse était toujours de bonne humeur, prenant la vie du bon côté. »

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