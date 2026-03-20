« Chaud Devant » : Michel Marchand

Nous sommes en plein cœur de St-Ursanne, à côté de la Collégiale, chez l’artiste-peintre Michel Marchand. En plus de créer de nombreux tableaux, il est un fin gourmet et bon cuisinier, et prépare bon nombre de repas, notamment pour le rallye St-Ursanne - Les Rangiers.

Il prépare ici un simple gâteau aux pommes. Mais la préparation de la cuisine ne se fait jamais en silence chez Michel Marchand, il en profite donc pour raconter quelques histoires et réveiller les souvenirs de ses grands-parents. /jmp