« L’autre revue de presse » : Bern à 100% !

Jérôme Mouttet a traité l’actu de la semaine à sa manière.
« L’autre revue de presse » : Bern à 100% !

Jérôme Mouttet a traité l’actu de la semaine à sa manière.

Jérôme Mouttet était l'invité de « La Matinale » ce vendredi pour « L'autre revue de presse ». Jérôme Mouttet était l'invité de « La Matinale » ce vendredi pour « L'autre revue de presse ».

Ce vendredi dans « La Matinale », Jérôme Mouttet a imité, entre autres, Dark Vador, Patrick Sébastien et Matteo Romanenghi.


 

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