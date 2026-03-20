La Résidence des Franches-Montagnes peut défaire ses cartons

Encore un peu de patience avant d’emménager

Les locaux sont donc inaugurés et la population peut les découvrir ce samedi et dimanche de 9h à 16h à l’occasion de portes ouvertes. Mais les résidents et le personnel soignant et d’animation devront encore patienter jusqu’à mercredi prochain pour prendre définitivement possession des lieux. Et après de longs mois de travaux qui ont nécessité de se regrouper dans le bâtiment principal, le déménagement est vu comme un soulagement. « On se réjouit d’avoir de l’espace », sourit Cornelia Faivet qui apprécie de disposer d’un outil qui apporte « une qualité dans la prise en charge » des résidents. /nmy