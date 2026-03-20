La Résidence des Franches-Montagnes peut défaire ses cartons

L’Hôpital du Jura inaugure vendredi les nouveaux locaux de l’institution pour personnes âgées à Saignelégier. Une nouvelle aile a été construite sur les ruines de l’ancienne au terme de travaux initiés en 2023.
La Résidence des Franches-Montagnes pour personnes âgées dispose de locaux flambant neufs. L’Hôpital du Jura inaugure officiellement ce vendredi soir son nouveau bâtiment à Saignelégier. Une aile complète, accolée à l’édifice principal, a été détruite en 2023 pour laisser place à une bâtisse d’environ 4'000 m2 répartis sur cinq étages. Le chantier de construction a duré deux ans. Le coût total des travaux avoisine les 24 millions de francs et respecte ainsi le budget de départ.
Hormis le sous-sol, les différents étages portent les noms d’étangs de la région, à savoir Le Poleyo, Les Royes, La Gruère et Les Embreux. Les locaux comprennent 96 lits en EMS et en UVP, soit 16 de plus qu’auparavant, ainsi qu’une unité spéciale dédiée à l’accompagnement des personnes souffrant de troubles cognitifs. Aux yeux de l’infirmière cheffe de la Résidence des Franches-Montagnes, cet espace « est le grand atout de ce bâtiment ». Cornelia Faivet a emmené RFJ en visite guidée dans cette nouvelle aile pour présenter la réception, l’unité UVP ainsi qu’une chambre.
Tour du propriétaire avec l’infirmière cheffe Cornelia Faivet :
Encore un peu de patience avant d’emménager
Les locaux sont donc inaugurés et la population peut les découvrir ce samedi et dimanche de 9h à 16h à l’occasion de portes ouvertes. Mais les résidents et le personnel soignant et d’animation devront encore patienter jusqu’à mercredi prochain pour prendre définitivement possession des lieux. Et après de longs mois de travaux qui ont nécessité de se regrouper dans le bâtiment principal, le déménagement est vu comme un soulagement. « On se réjouit d’avoir de l’espace », sourit Cornelia Faivet qui apprécie de disposer d’un outil qui apporte « une qualité dans la prise en charge » des résidents. /nmy