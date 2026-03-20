Le projet de lotissement « Basse-Fin » à Courtemaîche peut avancer

L’assemblée communale de Basse-Allaine a, notamment, accepté jeudi soir un crédit de près de ...
Le projet de lotissement « Basse-Fin » à Courtemaîche peut avancer

L’assemblée communale de Basse-Allaine a, notamment, accepté jeudi soir un crédit de près de 500'000 francs pour la viabilisation du secteur.

Un nouveau lotissement doit voir le jour à Courtemaîche. (Photo : archives) Un nouveau lotissement doit voir le jour à Courtemaîche. (Photo : archives)

Les citoyens de Basse-Allaine soutiennent le projet de lotissement « Basse-Fin » à Courtemaîche. Ils ont, notamment, accepté jeudi soir lors de l'assemblée communale un crédit de près de 500'000 francs pour la viabilisation du secteur. Les 70 ayants droit présents ont, en revanche, refusé une dépense de 30'000 francs pour l’analyse et la réorganisation du service technique, de la voirie et de la sécurité de la commune. Ils ont également reçu des informations sur le dossier de modération du trafic à Montignez et Buix. /emu


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