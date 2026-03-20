Les citoyens de Basse-Allaine soutiennent le projet de lotissement « Basse-Fin » à Courtemaîche. Ils ont, notamment, accepté jeudi soir lors de l'assemblée communale un crédit de près de 500'000 francs pour la viabilisation du secteur. Les 70 ayants droit présents ont, en revanche, refusé une dépense de 30'000 francs pour l’analyse et la réorganisation du service technique, de la voirie et de la sécurité de la commune. Ils ont également reçu des informations sur le dossier de modération du trafic à Montignez et Buix. /emu
Le projet de lotissement « Basse-Fin » à Courtemaîche peut avancer
L’assemblée communale de Basse-Allaine a, notamment, accepté jeudi soir un crédit de près de ...
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