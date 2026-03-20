Le tournage de la série TV sur Montfaucon est reporté

Malgré le lancement d’un casting pour la réalisation d’une série « Les Étoiles de Montfaucon », coécrite par Lionel Frésard, la RTS n’a pas donné son feu vert pour la mise en production dès cette année.
Le casting avait été lancé en fin d’année dernière malgré des incertitudes quant à la mise en production. Le tournage de la série télévisée « Les Étoiles de Montfaucon », coécrite par le Franc-Montagnard Lionel Frésard, est finalement reporté, annonce ce vendredi la société P.S. Productions. « La RTS n’a pas donné son feu vert pour une mise en production cette année », mentionne le communiqué. « C’est une grosse déception parce qu’on a bossé comme des fous et on ne s’attendait pas à un arrêt et un potentiel report », réagit Lionel Frésard. Cette série TV, prévue en 4 épisodes de 52 minutes, devait raconter le combat des employés de l’usine de cadrans du village franc-montagnard, avec en toile de fond le match de Coupe de Suisse de football entre l’US Montfaucon et Neuchâtel Xamax en 2017.
« Ça manque peut-être de sel et d’assaisonnement »
Lionel Frésard confie que les réserves émises par la télévision suisse romande touchent davantage à des considérations éditoriales que financières. « Ce sont des remaniements à opérer dans le scénario. Mais on tient à ce projet, on est sûr de notre histoire et de ce que l’on veut raconter. Cela manque peut-être de sel et d’assaisonnement, mais on va se retrousser les manches », glisse le Franc-Montagnard qui se veut « confiant » pour la suite en relevant que la RTS a « laissé la porte ouverte » pour présenter une seconde mouture. D’ailleurs, la société de production dit « rester en contact étroit avec la RTS » et « travailler activement afin que ce report ne soit que d’une année » dans l’espoir d’un tournage en 2027. C’est aussi le souhait de Lionel Fésard qui « n’imagine pas à l’heure actuelle » devoir tirer un trait sur ce projet. /comm-jpi