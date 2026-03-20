Le tournage de la série TV sur Montfaucon est reporté

Le casting avait été lancé en fin d’année dernière malgré des incertitudes quant à la mise en production. Le tournage de la série télévisée « Les Étoiles de Montfaucon », coécrite par le Franc-Montagnard Lionel Frésard, est finalement reporté, annonce ce vendredi la société P.S. Productions. « La RTS n’a pas donné son feu vert pour une mise en production cette année », mentionne le communiqué. « C’est une grosse déception parce qu’on a bossé comme des fous et on ne s’attendait pas à un arrêt et un potentiel report », réagit Lionel Frésard. Cette série TV, prévue en 4 épisodes de 52 minutes, devait raconter le combat des employés de l’usine de cadrans du village franc-montagnard, avec en toile de fond le match de Coupe de Suisse de football entre l’US Montfaucon et Neuchâtel Xamax en 2017.





« Ça manque peut-être de sel et d’assaisonnement »

Lionel Frésard confie que les réserves émises par la télévision suisse romande touchent davantage à des considérations éditoriales que financières. « Ce sont des remaniements à opérer dans le scénario. Mais on tient à ce projet, on est sûr de notre histoire et de ce que l’on veut raconter. Cela manque peut-être de sel et d’assaisonnement, mais on va se retrousser les manches », glisse le Franc-Montagnard qui se veut « confiant » pour la suite en relevant que la RTS a « laissé la porte ouverte » pour présenter une seconde mouture. D’ailleurs, la société de production dit « rester en contact étroit avec la RTS » et « travailler activement afin que ce report ne soit que d’une année » dans l’espoir d’un tournage en 2027. C’est aussi le souhait de Lionel Fésard qui « n’imagine pas à l’heure actuelle » devoir tirer un trait sur ce projet. /comm-jpi