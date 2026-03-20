Lutter contre le racisme au travers d’un podcast

Pour cet épisode lié au canton du Jura, l’Inconfortable collabore avec l’association Bains de Livres et sa membre Aude Monnat. L’idée est de développer un dispositif ludique autour du livre. « Cette association fait la promotion de la lecture comme un outil de transmission culturelle. Elle développe des dispositifs ludiques autour du livre, notamment des espaces de lecture multilingues. Le but, c’est non seulement de favoriser le plaisir de lire, mais c’est aussi de découvrir des langues d’héritage culturel », souligne Kaziwa Raim Rotzetter. Cela permet, selon elle, aux jeunes issus de la migration de pouvoir retrouver leur langue maternelle. De plus, elle affirme que la lecture a un rôle central dans la lutte contre le racisme. « La lecture, c’est aussi une manière de raconter le monde », souligne-t-elle.

Le podcast intègre également une chronique humoristique pour tenter de déconstruire des stéréotypes. /lge