Le musée du PIRE se plonge dans le complotisme à Porrentruy

Après la sentinelle des Rangiers, le musée du PIRE s’intéresse aux fake news et aux rumeurs à Porrentruy. Le Palais incongru des raretés étonnantes de Plonk et Replonk propose depuis ce week-end une nouvelle exposition sur son site de l’Hôtel-Dieu. Le titre « Complotisme d’art et d’essai » a été retenu. Le collectif Plonk et Replonk Zbigl a conçu une scénographie avec un lien indissociable entre les textes et les images. « C’est une sorte d’enquête avec des énigmes à résoudre. Et apparemment, cela va évoluer dans le temps », explique le président de l’association des amis du PIRE, Eric Pineau.

