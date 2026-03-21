Le musée du PIRE se plonge dans le complotisme à Porrentruy

Après la sentinelle des Rangiers, le musée du PIRE s’intéresse aux fake news et aux rumeurs à Porrentruy. Le Palais incongru des raretés étonnantes de Plonk et Replonk propose depuis ce week-end une nouvelle exposition sur son site de l’Hôtel-Dieu. Le titre « Complotisme d’art et d’essai » a été retenu. Le collectif Plonk et Replonk Zbigl a conçu une scénographie avec un lien indissociable entre les textes et les images. « C’est une sorte d’enquête avec des énigmes à résoudre. Et apparemment, cela va évoluer dans le temps », explique le président de l’association des amis du PIRE, Eric Pineau.
Eric Pineau : « Il faut venir voir l’exposition pour se rendre compte de l’imagination qu’a Plonk et Replonk Zbigl. »
Eric Pineau a succédé il y a deux ans à Elisabeth Baume-Schneider à la présidence de l’association. Il se dit satisfait du rythme de croisière trouvé par le petit musée. « J’ai un comité actif. Ce n’est pas toujours facile de travailler avec des artistes, mais c’est très intéressant. Le problème est qu’il faudrait avoir davantage d’amis, de membres, parce que c’est une chance d’avoir Plonk et Replonk à Porrentruy », conclut Eric Pineau. /alr