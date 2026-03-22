Des photographes amateurs pour veiller sur le paysage

Le Parc du Doubs a mis sur pied une formation samedi à Saignelégier pour trouver des marraines ...
Des photographes amateurs pour veiller sur le paysage

Le Parc du Doubs a mis sur pied une formation samedi à Saignelégier pour trouver des marraines et des parrains qui seront chargés de réaliser des suivis photographiques pour l’Observatoire du paysage.

La formation s'est déroulée samedi après-midi à Saignelégier. La formation s'est déroulée samedi après-midi à Saignelégier.

Leur mission sera de prendre en photo un paysage une à deux fois par an pour voir comment il évolue. Le Parc du Doubs a organisé samedi à Saignelégier une formation pour une dizaine de photographes amateurs. Ces marraines et parrains contribueront à alimenter l’Observatoire du paysage mis en place en 2017. Les participants se sont notamment exercés à photographier le Centre de loisirs et la halle de gymnastique attenante ainsi qu’à retrouver le bon emplacement utilisé par leurs prédécesseurs pour effectuer le suivi photographique de ces deux sites.

« On essaie d’avoir des exemples, des illustrations de tendances ou de sites qui permettent de caractériser l’évolution de certains types de paysages urbains ou ruraux », souligne Anne Girardet, cheffe de projet sensibilisation et éducation à l’environnement.

Quant à savoir ce qui a poussé les photographes amateurs à se lancer dans cette aventure, Étienne de Courgenay évoque « un mélange entre l’intérêt personnel pour la photographie, le paysage et pouvoir contribuer au patrimoine, à la conservation de l’évolution du paysage ».

Notre reportage lors de la formation sur le terrain

Ecouter le son

L’Observatoire photographique du paysage du Parc du Doubs est également alimenté par des classes d’école qui participent au programme « Graines de chercheurs » dont l’une des animations est consacrée à cette thématique. Des communes sont aussi impliquées au travers des projets qu’elles mènent et qui peuvent être documentés. /alr


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