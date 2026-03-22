Printemps : le moment idéal pour désencombrer sa maison

Avec l’arrivée du printemps, l’envie de faire du tri refait surface. Une spécialiste de La Neuveville partage ses conseils pour alléger son intérieur et son quotidien.
Avec le retour des beaux jours, difficile d’échapper à l’appel du grand nettoyage. Et du coup de balai au tri dans les armoires et sur les étagères, il n’y a qu’un pas. Mais au-delà d’un simple coup de frais, le désencombrement répond à un besoin plus profond. « Ça nous permet de choisir une maison qui nous ressemble », explique Hélène Girard, créatrice du podcast « Faminimaliste » qui offre des conseils pratiques, des réflexions et des témoignages pour aider les familles à simplifier leur vie en désencombrant leur maison. Car au fil des années, objets et souvenirs s’accumulent, parfois en perdant tout lien avec notre vie actuelle.
Une maison plus simple à vivre
Faire du tri, c’est aussi gagner en qualité de vie. « Une maison désencombrée, c’est une maison plus facile à ranger, plus facile à nettoyer et donc plus facile à vivre », souligne la Neuvevilloise. Résultat : moins de temps consacré au ménage, et plus de liberté et de temps pour d’autres activités. Si le retour du printemps n’oblige bien évidemment en rien à se lancer dans les grands chambardements, il reste une période propice aux changements avec sa météo plus clémente, l’envie de renouveau et la perspective de recevoir proches et amis chez soi.
Hélène Girard : « Si ça nous coûte plus que ça ne nous apporte, il est temps de s’en séparer. »
Par où commencer sans se décourager ?
Face à une pièce surchargée, la clé est de démarrer simplement. « Il n’y a pas de mauvais choix », rassure Hélène Girard, qui conseille d’éviter toutefois les zones les plus complexes comme la cave ou le grenier. Pour commencer, mieux vaut cibler une pièce du quotidien comme la cuisine, une chambre qui vous donne des boutons à l’image d’un débarras, voire la salle de bain pour « exercer son muscle du tri ». La méthode de la podcasteuse repose sur des critères définis à l’avance. Cela peut être l’utilité, la fréquence d’usage ou encore l’état d’un objet. Une fois cette donnée établie, vient le temps du tri systématique en classant les objets dans plusieurs catégories : à garder, à donner, à recycler, à vendre ou à jeter. « On prend chaque objet dans ses mains, même ceux qu’on sait déjà qu’on va garder, on décide tout de suite, et on le met dans une zone », détaille-t-elle.
Se détacher des objets et impliquer la famille
Reste l’étape la plus délicate : la séparation. « Les souvenirs ne sont pas dans les objets, ils sont en nous », rappelle Hélène Girard. Quant aux fameux « je le garde au cas où », il suffit souvent de pousser la réflexion un peu plus loin : en aura-t-on vraiment besoin un jour ? Et sinon, quelles alternatives s’offrent à nous ? À noter qu’en famille, le tri peut même devenir un projet commun et fédérateur. « Mes enfants m’ont beaucoup surprise », confie la spécialiste, qui insiste aussi sur l’importance de montrer l’exemple sans attendre forcément que les choses se fassent. Quant aux objets sur lesquels nous n’avons que peu d’emprise comme les cadeaux d’invités, la Neuvevilloise encourage à se montrer honnête et franc en communiquant avec son entourage. Un moyen simple de ne pas se retrouver à nouveau coincé sous une montagne d’objets offerts après avoir désengorgé sa maison ou son appartement est par exemple de privilégier les expériences aux objets : « Les enfants se souviennent des moments qu’on leur a offert, pas des objets », conclut-elle. Il n’y a plus qu’à se retrousser les manches. /rme