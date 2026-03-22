Printemps : le moment idéal pour désencombrer sa maison

Par où commencer sans se décourager ?

Face à une pièce surchargée, la clé est de démarrer simplement. « Il n’y a pas de mauvais choix », rassure Hélène Girard, qui conseille d’éviter toutefois les zones les plus complexes comme la cave ou le grenier. Pour commencer, mieux vaut cibler une pièce du quotidien comme la cuisine, une chambre qui vous donne des boutons à l’image d’un débarras, voire la salle de bain pour « exercer son muscle du tri ». La méthode de la podcasteuse repose sur des critères définis à l’avance. Cela peut être l’utilité, la fréquence d’usage ou encore l’état d’un objet. Une fois cette donnée établie, vient le temps du tri systématique en classant les objets dans plusieurs catégories : à garder, à donner, à recycler, à vendre ou à jeter. « On prend chaque objet dans ses mains, même ceux qu’on sait déjà qu’on va garder, on décide tout de suite, et on le met dans une zone », détaille-t-elle.





Se détacher des objets et impliquer la famille

Reste l’étape la plus délicate : la séparation. « Les souvenirs ne sont pas dans les objets, ils sont en nous », rappelle Hélène Girard. Quant aux fameux « je le garde au cas où », il suffit souvent de pousser la réflexion un peu plus loin : en aura-t-on vraiment besoin un jour ? Et sinon, quelles alternatives s’offrent à nous ? À noter qu’en famille, le tri peut même devenir un projet commun et fédérateur. « Mes enfants m’ont beaucoup surprise », confie la spécialiste, qui insiste aussi sur l’importance de montrer l’exemple sans attendre forcément que les choses se fassent. Quant aux objets sur lesquels nous n’avons que peu d’emprise comme les cadeaux d’invités, la Neuvevilloise encourage à se montrer honnête et franc en communiquant avec son entourage. Un moyen simple de ne pas se retrouver à nouveau coincé sous une montagne d’objets offerts après avoir désengorgé sa maison ou son appartement est par exemple de privilégier les expériences aux objets : « Les enfants se souviennent des moments qu’on leur a offert, pas des objets », conclut-elle. Il n’y a plus qu’à se retrousser les manches. /rme