Une nouvelle récompense pour Baby Volcano

Après s’être illustrée lors des Swiss Music Awards, Baby Volcano a reçu une nouvelle distinction. La rappeuse jurassienne a décroché le « Song of the Year Award », le prix de la chanson de l’année, lors de la 28e édition du festival M4music du Pour-cent culturel Migros qui s’est déroulée vendredi et samedi à Zurich. La manifestation a attiré 6’500 visiteurs et environ 1’600 professionnels du secteur. Le groupe biennois Kolja a, de son côté, reçu le trophée « Out of Genre », doté de 3'000 francs. Le prix principal est revenu au groupe zurichois XOXO. /ATS-alr

