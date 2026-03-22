Une nouvelle récompense pour Baby Volcano

La rappeuse jurassienne a remporté le « Song of the Year Award » lors du festival M4music du ...
Une nouvelle récompense pour Baby Volcano

La rappeuse jurassienne a remporté le « Song of the Year Award » lors du festival M4music du Pour-cent culturel Migros qui s’est tenu vendredi et samedi.

Baby Volcano a décroché ce week-end sa deuxième récompense en moins d'une semaine. (Photo : KEYSTONE/Andreas Becker). Baby Volcano a décroché ce week-end sa deuxième récompense en moins d'une semaine. (Photo : KEYSTONE/Andreas Becker).

Après s’être illustrée lors des Swiss Music Awards, Baby Volcano a reçu une nouvelle distinction. La rappeuse jurassienne a décroché le « Song of the Year Award », le prix de la chanson de l’année, lors de la 28e édition du festival M4music du Pour-cent culturel Migros qui s’est déroulée vendredi et samedi à Zurich. La manifestation a attiré 6’500 visiteurs et environ 1’600 professionnels du secteur. Le groupe biennois Kolja a, de son côté, reçu le trophée « Out of Genre », doté de 3'000 francs. Le prix principal est revenu au groupe zurichois XOXO. /ATS-alr


 

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