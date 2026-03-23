« Café des Arts » : Eloi Gigon

Jeune artiste delémontain installé à Berne, Eloi Gigon dévoile ses œuvres à la Galerie de ...
« Café des Arts » : Eloi Gigon

Jeune artiste delémontain installé à Berne, Eloi Gigon dévoile ses œuvres à la Galerie de la FARB à Delémont dans une exposition intitulée « Colorama », qui se tient jusqu'au 19 avril prochain.

Eloi Gigon lors de l’accrochage de ses tableaux à Delémont. Eloi Gigon lors de l’accrochage de ses tableaux à Delémont.

« Colorama » est une nouvelle exposition à découvrir à la Galerie de la FARB à Delémont avec trois artistes, Lucie Kohler, Caroline Tschumi et Eloi Gigon qui proposent des œuvres réalisées au moyen de crayons ou au Néocolor.

Eloi Gigon de Delémont, établi à Berne, a été formé à la Haute École des Arts. Le jeune artiste a déjà exposé dans plusieurs lieux et est lauréat du Prix Bosson’art dans le canton de Vaud, pour son approche contemporaine de l’art et sa force narrative. Il nous explique ce qui le fascine dans la technique du Néocolor.

Eloi Gigon : « Travailler sur une feuille de papier me permet une création plus fluide. »

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