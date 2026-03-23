L’après-drame de la Beuchire au Conseil de ville de Porrentruy

Jeudi soir s’est tenue la première séance du législatif de Porrentruy à la suite du décès d’un ...
L’après-drame de la Beuchire au Conseil de ville de Porrentruy

Jeudi soir s’est tenue la première séance du législatif de Porrentruy à la suite du décès d’un homme dans le bassin de la Beuchire la nuit de Noël. Ce drame a été évoqué à plusieurs reprises.

Le drame dans la résurgence de la Beuchire a été évoqué lors du Conseil de ville de Porrentruy jeudi soir. Le drame dans la résurgence de la Beuchire a été évoqué lors du Conseil de ville de Porrentruy jeudi soir.

Le drame de la Beuchire est revenu devant le Conseil de ville de Porrentruy. Jeudi soir, le législatif s’est réuni pour la première fois après le décès d’un homme ayant chuté dans la résurgence du ruisseau entre le parc du Pré de l’étang et la rue du 23 juin lors de la nuit de Noël. Le centriste René Dosch a demandé un changement dans le procès-verbal du 13 novembre, séance durant laquelle le Bruntrutain alertait le Conseil municipal face aux risques de chutes à cet endroit. Deux questions orales étaient aussi en lien avec ce décès, alors que le Ministère public a ouvert une enquête.

La procureure Vanessa Hamzaj, qui a repris le dossier, mène la procédure pour définir les responsabilités de chacun. Elle indique que l’homme était alcoolisé au moment de son décès. Le Ministère public devra définir si cette alcoolémie peut induire une rupture du lien de causalité. Une seule plainte a été remise à la justice, de la part d’un homme qui n’a vraisemblablement pas de liens de parenté avec la victime. Cette personne porte plainte pour homicide par négligence et pour mise en danger de la vie d’autrui en citant d’autres endroits de la ville qui mériteraient d’être sécurisés.


À deux reprises à la tribune

Jeudi soir, le Centre est revenu à la charge à la suite de ce décès. Mélanie Iseli-Theurillat a souhaité savoir quel est le délai acceptable entre l’intervention d’un élu et une sécurisation du site. La réponse de la conseillère municipale en charge du dossier, Chantal Gerber, a tenu en quelques mots : l’enquête étant en cours, aucune communication ne sera faite à ce sujet, selon une demande du Ministère public.

René Dosch est aussi monté à la tribune pour s’étonner de l’absence de communication officielle après ce drame. Le maire Philippe Eggertswyler assure que ce décès a touché profondément le Conseil municipal et espère que le Ministère public fasse toute la lumière sur cet accident.


L’exécutif devra encore se prononcer

Une question écrite en lien avec ce drame a encore été déposée lors du Conseil de ville. Elle sera traitée plus tard par l’exécutif. Le Centre souhaite savoir si le Conseil municipal dispose d’un inventaire des zones considérées comme potentiellement dangereuses pour les piétons. Enfin, un postulat du Centre déposé jeudi soir demande d’étudier les différentes possibilités de réaménager la résurgence de la Beuchire, dans un but esthétique, pratique et accueillant. /ncp


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