La fréquentation des cinémas dans le creux de la vague en 2025

Les Suisses ont boudé les salles de cinéma en 2025 et les salles de l’Arc Jurassien n’ont pas été épargnées. La fréquentation est passée en dessous du seuil de 10 millions d’entrées. Selon les chiffres publiés le 16 mars 2026 par l’Office fédéral de la statistique, ce recul s’accompagne d’une baisse marquée des films américains, tandis que les productions européennes et suisses gagnent du terrain.

Les chiffres ont principalement baissé en Suisse romande, de 16%, et en Suisse italienne, de 13%. En Suisse alémanique, les entrées ont diminué seulement de 3% par rapport à 2024.

Pour Edna Epelbaum, propriétaire de Cinémont à Delémont, cette situation ne suscite toutefois pas d’inquiétude majeure. Elle rappelle que le secteur est « cyclique », alternant années fortes et plus faibles. Après un excellent cru en 2024, notamment porté en Suisse romande par plusieurs succès français, 2025 apparaît logiquement en retrait. L’absence de films fédérateurs comparables, combinée aux effets de la grève à Hollywood, explique en partie cette baisse, selon Edna Epelbaum.

La situation varie selon les régions linguistiques. La Suisse alémanique s’en sort mieux, portée par des productions européennes qui ont trouvé leur public. En revanche, la Suisse romande enregistre une diminution plus nette, estimée entre 10 et 15 %, faute de comédies françaises à succès.

Au sein de Cinévital SA, on observe une stabilité relative à Bienne et Berne par rapport à 2024, mais un recul du nombre d’entrées plus marqué dans les villes romandes du groupe. Malgré cela, les chiffres restent globalement solides, avec environ 100'000 entrées à Bienne et 300'000 pour les trois sites romands.

Enfin, les perspectives pour 2026, portées par des sorties très attendues comme Les Minions 3, Super Mario Galaxy, et The Odyssey de Christopher Nolan laissent entrevoir un rebond, selon Edna Epelbaum. /jse