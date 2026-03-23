Lionel Jospin et le Jura, deux visites marquantes

La gauche française a perdu une de ses figures politiques majeures. Lionel Jospin est décédé dimanche à l’âge de 88 ans. L’annonce a été faite ce lundi matin par sa famille. Lionel Jospin avait été candidat malheureux aux présidentielles de 1995 et de 2002. Le socialiste avait également été premier ministre de 1997 à 2002 sous l’égide de la « gauche plurielle ». Lionel Jospin s’était retiré de la vie politique le soir même du séisme du 21 avril 2002, lorsqu’il avait été battu par Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen au premier tour de l’élection présidentielle. Lionel Jospin était venu à deux reprises dans le canton du Jura. Il avait ainsi participé à un débat organisé par Forum citoyens en septembre 2010 à Porrentruy, alors qu’il était déjà retiré de la vie politique. Il avait alors expliqué quel rôle il entendait jouer au sein du Parti socialiste français. « Je ne veux pas avoir d’influence sur le PS. Je m’exprime, j’écris des livres, je fais des conférences, et si je peux contribuer, par ma libre réflexion, à ses chances pour la prochaine élection présidentielle je le ferai avec plaisir mais c’est tout », avait indiqué Lionel Jospin qui avait également répété n’avoir pas de regrets d’avoir quitté la vie politique active.