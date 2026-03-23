Un nouveau bancomat verra le jour au Noirmont

Le village taignon sera prochainement doter d’un nouveau distributeur de la BCJ. Il prendra ...
Un nouveau bancomat verra le jour au Noirmont

Le village taignon sera prochainement doter d’un nouveau distributeur de la BCJ. Il prendra place dans une construction dédiée au centre du village selon un avis de construction publié dans le Journal officiel.

Le Noirmont abritera, à nouveau, un bancomat BCJ. (Photo : Google Maps.) Le Noirmont abritera, à nouveau, un bancomat BCJ. (Photo : Google Maps.)

Le Noirmont retrouvera son bancomat BCJ. La Banque cantonale du Jura installera un nouveau distributeur de billets dans le village des Franches-Montagnes. Il sera construit à proximité de la Rue de la Rauracie 23, plus précisément sur un parking proche de plusieurs commerces du village. L’avis de construction a été déposé jeudi dans le Journal officiel. Le bancomat sera construit « dans un aménagement extérieur prévu spécifiquement pour cet usage », indique la BCJ.

Le Noirmont n’avait plus de bancomat de la Banque cantonale jurassienne depuis le mois de mai 2024. Il avait été attaqué à l’explosif. La BCJ avait déjà lancé des discussions pour un premier emplacement, sur une parcelle privée en 2025, qui n’avaient finalement pas abouti. L’implantation du nouveau bancomat sur une zone de parking répond « à un critère d’accessibilité et de visibilité ». Le projet est également « pensé pour assurer la sécurité de l’environnement immédiat ».

Des oppositions peuvent encore être déposées jusqu’au 20 avril. /comm-fwo


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