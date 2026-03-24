Appel au don du sang à Moutier

Petite piqûre pour grands effets. Une collecte de sang est organisée ce mercredi 25 mars, de 15h30 à 20h, à la Sociét'Halle de Moutier. Les donneurs sont invités à s’inscrire à l’avance sur le site du Service régional de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse ou par téléphone au 032 967 20 31. Le niveau des réserves de sang peut également y être consulté en temps. /comm-jad