Appel au don du sang à Moutier

Les personnes souhaitant donner leur sang pourront le faire le mercredi 25 mars, de 15h30 à ...
Appel au don du sang à Moutier

Les personnes souhaitant donner leur sang pourront le faire le mercredi 25 mars, de 15h30 à 20h à la Sociét'Halle.

Les donneurs de sang sont attendus à la Sociét'Halle de moutier ce mercredi de 15h30 à 20h. Les donneurs de sang sont attendus à la Sociét'Halle de moutier ce mercredi de 15h30 à 20h.

Petite piqûre pour grands effets. Une collecte de sang est organisée ce mercredi 25 mars, de 15h30 à 20h, à la Sociét'Halle de Moutier. Les donneurs sont invités à s’inscrire à l’avance sur le site du Service régional de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse ou par téléphone au 032 967 20 31. Le niveau des réserves de sang peut également y être consulté en temps. /comm-jad


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