CRJ réprouve les réponses du Gouvernement sur la géothermie

Les réponses apportées lundi par le Gouvernement jurassien n’ont visiblement pas apaisé la fronde menée par Citoyens Responsables Jura. L’association d’opposants au projet de géothermie profonde à Haute-Sorne réplique ce mardi en fustigeant des réponses qu’elle juge « contestables, partielles ou orientées ». CRJ réitère ses inquiétudes quant à la présence de trois grandes zones de failles qui entourent le site de Glovelier, quand bien même « le Gouvernement prétend que le projet s’éloigne des grandes failles ». L’association reproche également à l’exécutif de « largement minimiser » les risques de sismicité pour les forages menés sur le socle cristallin. Elle réfute par ailleurs toute comparaison avec un projet en Utah, zone « en plein désert, faiblement peuplée et sans grand enjeu » alors que Haute-Sorne présente des caractéristiques bien opposées. Citoyens Responsables Jura s’interroge toujours sur les responsabilités en cas d’effets sismiques ultérieurs alors que, selon ses informations, « l’assurance du chantier expire en 2026 et ne couvrirait que cinq ans après l’arrêt des travaux ». Globalement, le manque de transparence des réponses est largement pointé du doigt, mais CRJ se garde, dans son communiqué, de répondre à la nouvelle main tendue du Gouvernement qui l’invite à participer à la Commission de suivi et d’information. /comm-jpi