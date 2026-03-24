La Route de Courgenay à Porrentruy va faire peau neuve

Le Conseil municipal a annoncé ces travaux jeudi devant le législatif et le Service des infrastructures ...
La Route de Courgenay à Porrentruy va faire peau neuve

Le Conseil municipal a annoncé ces travaux jeudi devant le législatif et le Service des infrastructures a confirmé leur réalisation. La première étape d'un large projet débutera en août et se poursuivra jusqu’en juin 2027. 

Des travaux doivent se tenir l'été prochain sur cette portion de la route de Courgenay. Des travaux doivent se tenir l'été prochain sur cette portion de la route de Courgenay.

La route de Courgenay à Porrentruy va être remise à neuf. Annonce faite lors du Conseil de Ville de Porrentruy jeudi, et confirmé par le Service des infrastructures (SIN). Les travaux débuteront au début du mois d’août et se poursuivront jusqu’en juin 2027. Le tronçon concerné par cette première étape d’assainissement de la chaussée s’étendra à la sortie du giratoire du Gambrinus jusqu’à l’intersection du chemin des Vanniers. Ce premier segment s’inscrit dans un projet plus large de quatre étapes, visant à assainir l’ensemble de la chaussée reliant le giratoire du Gambrinus à celui du Voyeboeuf. Le chantier s’étendra jusqu’en 2029. Le SIN précise toutefois que le détail des travaux sera publié dans une prochaine édition du Journal officiel. La circulation sur la route de Courgenay sera toujours possible durant toute cette période, mais il sera fortement conseillé aux usagers d’emprunter la route d’Alle. /age


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