Les Franches-Montagnes à l’honneur sur les nouveaux billets de banque

Le paysage franc-montagnard mis en avant sur les maquettes des futurs billets de banque. La Banque nationale suisse a confié au début du mois de mars à l'agence Emphase le développement graphique d'une nouvelle série de billets de banque qui devrait être émise au début des années 2030, au plus tôt. L’agence lausannoise a remporté la mise au concours en proposant son interprétation du thème « La Suisse, tout en relief ».

La maquette du billet de 50 francs, qui conserve sa traditionnelle couleur verte, est intitulée « Jura ». Le verso du billet dédié au massif du Jura laisse une place importante aux symboles des Franches-Montagnes. Emphase y a notamment placé un mur en pierres sèches, un épicéa ou une maison typique de la région. Pour l’agence lausannoise, le mur en pierres sèches représente « un savoir-faire qui fait partie des traditions vivantes suisses inscrites au patrimoine culturel immatériel de l'Humanité de l’UNESCO ». « C’est assez emblématique. Le mur en pierres sèches est une part importante des Franches-Montagnes notamment en termes de kilomètres. C’est un beau clin d’œil pour ces ouvrages », se réjouit Jacques-André Aubry, président du Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes qui a pour but de promouvoir la région.