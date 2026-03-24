Les Franches-Montagnes à l’honneur sur les nouveaux billets de banque

La maquette du billet de 50 francs de la nouvelle série vainqueure du concours de la Banque nationale suisse est dédiée au massif du Jura. Il comporte plusieurs symboles du paysage taignon comme l’épicéa ou le mur en pierres sèches.
Le paysage franc-montagnard mis en avant sur les maquettes des futurs billets de banque. La Banque nationale suisse a confié au début du mois de mars à l'agence Emphase le développement graphique d'une nouvelle série de billets de banque qui devrait être émise au début des années 2030, au plus tôt. L’agence lausannoise a remporté la mise au concours en proposant son interprétation du thème « La Suisse, tout en relief ».
La maquette du billet de 50 francs, qui conserve sa traditionnelle couleur verte, est intitulée « Jura ». Le verso du billet dédié au massif du Jura laisse une place importante aux symboles des Franches-Montagnes. Emphase y a notamment placé un mur en pierres sèches, un épicéa ou une maison typique de la région. Pour l’agence lausannoise, le mur en pierres sèches représente « un savoir-faire qui fait partie des traditions vivantes suisses inscrites au patrimoine culturel immatériel de l'Humanité de l’UNESCO ». « C’est assez emblématique. Le mur en pierres sèches est une part importante des Franches-Montagnes notamment en termes de kilomètres. C’est un beau clin d’œil pour ces ouvrages », se réjouit Jacques-André Aubry, président du Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes qui a pour but de promouvoir la région.
Jacques-André Aubry : « Des symboles importants. »
Un hommage aux paysans-horlogers
Le billet représente également l’architecture régionale. La présence d’une maison typique, inspirée du Musée paysan et artisanal de la Chaux-de-Fonds, permet de représenter « le paysan-horloger pour son histoire économique, son lien entre tradition et modernité et l'industrie horlogère de la région », indique Emphase. Un pan de l’histoire taignonne important pour Jacques-André Aubry : « Le paysan-horloger est un ancrage fort qui représente les racines de notre région. » Le président du Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes a toutefois un petit regret sur le design de ce billet : « On aurait souhaité y voir un cheval mais il faut se satisfaire de ce qu’on a. » La maquette du billet de 50 francs met encore d’autres éléments du Jura en avant. On y observe, entre autres, les couches géologiques du massif ou encore l’illustration du sauropode retrouvé à Moutier dans les couches datant de 155 millions d‘années.
La version définitive des billets sera dévoilée au début des années 2030. Il est donc encore impossible de dire quels éléments seront représentés sur les billets finaux à ce stade. Le choix du graphisme définitif reviendra au Conseil de banque de la BNS. /fwo