Une gaffe qui coûte cher à Basse-Vendline

Un dépassement de crédit important doit être voté ce mardi en assemblée communale extraordinaire à Basse-Vendline. Le surplus se monte à 225'000 francs sur un crédit de 780'000 francs pour la rénovation du bâtiment communal. Un dépassement important qui découle d’une erreur faite par les autorités. Initialement, deux crédits distincts avaient été votés pour deux chantiers : 420'000 francs pour l’agrandissement d’un local destiné aux pompiers, et 780'000 francs pour la rénovation du bâtiment voisin abritant l’administration communale, toujours à Bonfol. Le montant total s’élève ainsi à 1,2 million de francs pour ces deux projets. Lors des travaux, un dépassement de 225'000 francs a été constaté, notamment expliqué par la rénovation du toit du bâtiment communal qui n’était pas prévue dans le projet initial. Les autorités pensaient que le surplus atteindrait 18,75 % sur le crédit d’1,2 million de francs. Toutefois, il s’élève finalement à 29 %, puisque ce dépassement concerne uniquement le crédit de 780'000 francs et non la totalité des deux crédits. Une différence importante qui va être présentée ce mardi lors de l’assemblée communale. John Moser, maire de la commune de Basse-Vendline, explique assumer cette erreur et est prêt à répondre à toutes les questions des citoyens. /age