Baptiste Laville : « Il y a eu une prise de conscience écologique »

C’est le constat dressé par le député jurassien démissionnaire. L’écologiste bruntrutain a ...
Baptiste Laville : « Il y a eu une prise de conscience écologique »

C’est le constat dressé par le député jurassien démissionnaire. L’écologiste bruntrutain a pris part à sa dernière séance au Parlement mercredi. Son émotion était palpable.

Baptiste Laville est monté une dernière fois à la tribune du Parlement avant de rejoindre l'Office de l'environnement.(Photo : Georges Henz). Baptiste Laville est monté une dernière fois à la tribune du Parlement avant de rejoindre l'Office de l'environnement.(Photo : Georges Henz).

Le groupe CS-POP/Verts au Parlement jurassien s’est séparé de son chef de file mercredi. Baptiste Laville a vécu sa dernière séance en raison d’une incompatibilité de fonction. L’écologiste ajoulot a dû démissionner à la suite de sa nomination au poste de responsable du domaine forêts et dangers naturels à l'Office jurassien de l'environnement. Entré au Parlement le 31 janvier 2018 en qualité de suppléant, il a ensuite été élu comme titulaire, puis réélu en octobre dernier. Il était aussi le chef du groupe parlementaire. Baptiste Laville ne cachait pas son émotion à l’issue de sa dernière séance : « Toutes ces expériences m’ont énormément enrichi. Je quitte le Parlement avec des souvenirs plein la tête et plein de reconnaissance. Parfois, on se prend des claques, parfois on a des réussites, mais ça fait partie du jeu ! »

Baptiste Laville : « Que du positif ! »

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Particulièrement sensible aux questions environnementales, Baptiste Laville a pu constater une évolution durant son passage au législatif. « Je vois dans le Parlement qu’il y a eu une prise de conscience écologique. Le problème, c’est les moyens qu’on est prêt à mettre en œuvre », constate le Bruntrutain qui déplore la lenteur pour prendre des mesures. Il retient deux succès obtenus durant les huit années passées au légisatif. D’une part, la motion pour ancrer dans la loi cantonale la coopération et l’aide au développement : « Je trouvais que c’était vraiment fondamental. On a été des précurseurs dans le domaine et il manquait une loi. » D’autre part, une motion pour encourager le bois dans la construction. /rce


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