Baptiste Laville : « Il y a eu une prise de conscience écologique »

Le groupe CS-POP/Verts au Parlement jurassien s’est séparé de son chef de file mercredi. Baptiste Laville a vécu sa dernière séance en raison d’une incompatibilité de fonction. L’écologiste ajoulot a dû démissionner à la suite de sa nomination au poste de responsable du domaine forêts et dangers naturels à l'Office jurassien de l'environnement. Entré au Parlement le 31 janvier 2018 en qualité de suppléant, il a ensuite été élu comme titulaire, puis réélu en octobre dernier. Il était aussi le chef du groupe parlementaire. Baptiste Laville ne cachait pas son émotion à l’issue de sa dernière séance : « Toutes ces expériences m’ont énormément enrichi. Je quitte le Parlement avec des souvenirs plein la tête et plein de reconnaissance. Parfois, on se prend des claques, parfois on a des réussites, mais ça fait partie du jeu ! »