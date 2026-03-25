Basse-Vendline consent à un important dépassement de crédit

Les ayants droit de Basse-Vendline acceptent de délier les cordons de la bourse. Ils ont approuvé mardi soir en assemblée communale extraordinaire un dépassement de crédit important. Le surplus se monte à 225'000 francs sur un crédit initial de 780'000 francs, soit 29%. Cette somme est octroyée pour des travaux sur le bâtiment communal de Bonfol, dont la rénovation du toit n’avait pas été prévue dans le projet initial. Les autorités de la commune ont reconnu une erreur. Les citoyens ont également approuvé la consolidation du crédit de 420'000 francs pour la rénovation et l’agrandissement du hangar des pompiers. La nouvelle convention réglant les modalités de répartition des produits de la fiscalité entre les communes membres de la SEDRAC, qui prévoit le versement par la commune d’une contribution de 8'452,80 francs a aussi passé la rampe. /emu