Un arbre en travers de la route menant à Movelier
Un arbre est tombé sur la route entre Soyhières et Movelier ce mercredi matin vers 9h. Après ...
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