Un arbre en travers de la route menant à Movelier

Un arbre est tombé sur la route entre Soyhières et Movelier ce mercredi matin vers 9h. Après ...
Un arbre en travers de la route menant à Movelier

Un arbre est tombé sur la route entre Soyhières et Movelier ce mercredi matin vers 9h. Après l'intervention des services compétents, le trafic a repris un peu avant 10h.  

 La route entre Soyhières et Movelier a été bloquée pendant une heure ce mercredi matin.   La route entre Soyhières et Movelier a été bloquée pendant une heure ce mercredi matin. 

La route pour se rendre à Movelier est été bloquée. Ce mercredi matin vers 9h un arbre est tombé sur la chaussée. Les services compétents se sont rendus sur place. Le tronçon est resté fermé à la circulation durant moins d'une heure. /nje 


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