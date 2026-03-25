Un chien est mort suite à un accident avec un véhicule mardi à Glovelier. La collision s’est produite vers 16h30 sur la route qui mène à St-Brais. Pour une raison que l'enquête devra déterminer, l’animal a traversé la chaussée, alors que l’automobiliste circulait correctement. Il est décédé sur place suite au choc, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne. La route a été entravée durant une heure environ. La police a procédé au constat d'usage. /emu
Un chien tué dans une collision avec une voiture à Glovelier
L’accident s’est produit mardi en fin d’après-midi sur la route qui mène à St-Brais.
RFJ
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Région • Actualisé le 25.03.2026 - 06:15