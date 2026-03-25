Un chien tué dans une collision avec une voiture à Glovelier

Un chien est mort suite à un accident avec un véhicule mardi à Glovelier. La collision s’est produite vers 16h30 sur la route qui mène à St-Brais. Pour une raison que l'enquête devra déterminer, l’animal a traversé la chaussée, alors que l’automobiliste circulait correctement. Il est décédé sur place suite au choc, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne. La route a été entravée durant une heure environ. La police a procédé au constat d'usage. /emu