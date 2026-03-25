Un coup de jeune pour la Rauracienne

Le Parlement jurassien a accepté mercredi une motion qui demande de doter l’hymne cantonal ...
Un coup de jeune pour la Rauracienne

Le Parlement jurassien a accepté mercredi une motion qui demande de doter l’hymne cantonal d’un nouvel arrangement musical.

Une nouvelle Rauracienne pourrait bientôt être entendue à la Fête du peuple. (Photo : archives).  Une nouvelle Rauracienne pourrait bientôt être entendue à la Fête du peuple. (Photo : archives). 

La Rauracienne va faire l’objet d’un nouvel arrangement musical. Le Parlement jurassien a adopté mercredi, par 33 voix contre 25, une motion de l’ancien député Bernard Studer (Le Centre). L’idée est de moderniser l’enregistrement actuel utilisé lors des manifestations officielles, soit celui de la Chorale du Brassus qui remonte au siècle dernier. Les paroles ne seront toutefois pas changées. Le Gouvernement soutenait le texte et propose la création d’un groupe de travail pour mettre en œuvre cette nouvelle version. /alr


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Le Gouvernement jurassien va lutter contre l'abstentionnisme aux urnes

Le Gouvernement jurassien va lutter contre l'abstentionnisme aux urnes

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 11:38

Fin de la contribution salariale pour le personnel de l'Etat jurassien

Fin de la contribution salariale pour le personnel de l'Etat jurassien

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 11:32

Un délai de cinq ans pour les enseignants prévôtois

Un délai de cinq ans pour les enseignants prévôtois

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 10:51

Une arnaque téléphonique au nom de la BCJ

Une arnaque téléphonique au nom de la BCJ

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 11:31

Articles les plus lus

Vers une actualisation du plan directeur cantonal des forêts

Vers une actualisation du plan directeur cantonal des forêts

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 10:33

Un délai de cinq ans pour les enseignants prévôtois

Un délai de cinq ans pour les enseignants prévôtois

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 10:51

Un coup de jeune pour la Rauracienne

Un coup de jeune pour la Rauracienne

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 11:16

Une arnaque téléphonique au nom de la BCJ

Une arnaque téléphonique au nom de la BCJ

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 11:31

Vers une actualisation du plan directeur cantonal des forêts

Vers une actualisation du plan directeur cantonal des forêts

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 10:33

Un délai de cinq ans pour les enseignants prévôtois

Un délai de cinq ans pour les enseignants prévôtois

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 10:51

Un arbre en travers de la route menant à Movelier

Un arbre en travers de la route menant à Movelier

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 11:03

Une arnaque téléphonique au nom de la BCJ

Une arnaque téléphonique au nom de la BCJ

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 11:31

Un chien tué dans une collision avec une voiture à Glovelier

Un chien tué dans une collision avec une voiture à Glovelier

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 07:41

Le tunnel du Mont-Terri est à nouveau ouvert dans les deux sens

Le tunnel du Mont-Terri est à nouveau ouvert dans les deux sens

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 09:26

Vers une actualisation du plan directeur cantonal des forêts

Vers une actualisation du plan directeur cantonal des forêts

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 10:33

Un arbre en travers de la route menant à Movelier

Un arbre en travers de la route menant à Movelier

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 11:03