La Rauracienne va faire l’objet d’un nouvel arrangement musical. Le Parlement jurassien a adopté mercredi, par 33 voix contre 25, une motion de l’ancien député Bernard Studer (Le Centre). L’idée est de moderniser l’enregistrement actuel utilisé lors des manifestations officielles, soit celui de la Chorale du Brassus qui remonte au siècle dernier. Les paroles ne seront toutefois pas changées. Le Gouvernement soutenait le texte et propose la création d’un groupe de travail pour mettre en œuvre cette nouvelle version. /alr
Un coup de jeune pour la Rauracienne
La Rauracienne va faire l’objet d’un nouvel arrangement musical. Le Parlement jurassien a adopté mercredi, par 33 voix contre 25, une motion de l’ancien député Bernard Studer (Le Centre). L’idée est de moderniser l’enregistrement actuel utilisé lors des manifestations officielles, soit celui de la Chorale du Brassus qui remonte au siècle dernier. Les paroles ne seront toutefois pas changées. Le Gouvernement soutenait le texte et propose la création d’un groupe de travail pour mettre en œuvre cette nouvelle version. /alr
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