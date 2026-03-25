Un délai de cinq ans pour les enseignants prévôtois

Tous les enseignants de Moutier devront disposer des diplômes requis par l’école jurassienne dans les cinq ans. Mercredi matin lors des questions orales du Parlement jurassien, le député Philippe Rottet (UDC) s’est étonné qu’une vingtaine d’enseignants de Moutier ne possèdent pas les diplômes nécessaires. Il réclamait une mise à niveau dans les cinq ans. Le ministre de la Formation Raphaël Ciocchi a corrigé le nombre de personnes concernées. Elles sont au nombre de 14. « Le transfert du corps enseignant de Moutier au Canton du Jura le 1er août 2026 ne se fera pas au détriment de la qualité », a tenu à rassurer le Raphaël Ciocchi. Un contrat à durée indéterminée a été proposé avec une clause de formation sur cinq ans. Les rapports de service prendront fin automatiquement si les conditions ne sont pas remplies. /rce