Une arnaque téléphonique au nom de la BCJ

La Banque cantonale jurassienne au cœur d’une arnaque téléphonique. Depuis mardi, elle fait actuellement face à de nombreux signalements de citoyens qui ont reçu des appels de malfaiteurs se faisant passer pour des conseillers bancaires, d’après les informations de RFJ. Ce ne sont pas que ses clients qui sont touchés. Les numéros utilisés sont des numéros de portables suisses qui changent constamment. La BCJ a d’ailleurs appelé à la vigilance dans un message publié sur son site internet. Elle y explique avoir constaté une recrudescence des cas de fraude dans la région. Quant au mode opératoire, selon des cas rapportés, les malfaiteurs font état d’un paiement soi-disant effectué un ou deux jours plus tôt, qui n’aurait pas abouti et qui nécessite des vérifications. « Les établissements bancaires ne vont jamais demander par téléphones, sms ou mails des identifiants ou des données bancaires, ni réaliser des tests ou des manipulations à distance par ces biais-là », confie Nathalie Simon, responsable marketing, communication et relations publiques de la BCJ. Elle invite les personnes visées par ce genre d’appel à raccrocher immédiatement et à contacter un de ses propres collaborateurs en cas de doute. La police cantonale jurassienne a confirmé que la BCJ a renvoyé les victimes de cette tentative d’arnaque visant à obtenir des coordonnées bancaires vers sa centrale qui a reçu plusieurs dizaines d'appels. « Pour le moment, tout le monde a raccroché à temps et personne ne s’est fait avoir, à notre connaissance », explique le chef de la police judiciaire Sébastien Frund. /emu