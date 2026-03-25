Découverte archéologique exceptionnelle dans le lac de Neuchâtel

Une cargaison romaine échouée datant du Ier siècle a révélé quelque 600 objets en excellent état. L’opération est de grande envergure et aussi un défi logistique pour les équipes du Laténium.
Une découverte historique pour l’archéologie neuchâteloise et suisse. Ce mercredi matin, dans la salle de conférence du Laténium à Hauterive, les yeux des archéologues cantonaux et des membres du personnel du musée brillaient encore devant la découverte faite en novembre 2024 puis fouillée dès mars 2025.
Une cargaison romaine, datant d’une période allant de 20 à 50 après J-C a été découverte au fond du lac. Une immense quantité de céramiques, en provenance du plateau suisse, mais aussi des amphores à huile d’olive ou même des éléments d’un char romain et des armes ont été retrouvés en excellent état de conservation au fond de l’eau. « Contrairement à toutes les découvertes précédentes, on n’a pas une embarcation, mais son contenu. », souligne Sonia Wüthrich, archéologue cantonale. « Cette richesse d’objets en super bon état de conservation, et leur diversité, vont amener énormément d’éléments dans la connaissance de l’histoire économique régionale au début de l’époque romaine. »
Sonia Wüthrich : « Avec cette découverte, on n’a pas un bateau mais son contenu. »
Opération d’envergure
L’embarcation a probablement subit les caprices météo d’un coup de Joran. Les archéologues ont pu retracer son naufrage sur environ 600 mètres. La zone fouillée depuis le printemps 2025 atteint quant à elle une surface de près de 1000 m2.
Le service cantonal de l’archéologie a pu compter sur l’appui de la fondation Octopus, spécialisée dans l’exploration marine, et des archéologues-plongeurs de l’Etat de Fribourg.
D’importants moyens ont été mis en place pour mettre en sécurité les objets. Bien qu’en excellent état, ceux-ci étaient fragilisés par leur exposition à l’érosion et à l’ancrage de bateaux de plaisance.
Géraldine Delley : « Les équipes du Laténium doivent développer de nouvelles procédures pour la conservation de ces objets. »
Un travail scientifique en marche au Laténium
Ces derniers jours, des dizaines de caisses sont déchargées au port du Laténium. Les objets sont soigneusement pris en charge par une équipe du musée, qui a dû se réorganiser pour faire face à ce flux d’importance. Un gros travail de conservation et restauration, puis de stockage s’amorce avec ces nouvelles collections qui intégreront les dépôts du musée neuchâtelois.
À terme, une salle entière de l’exposition permanente pourrait leur être dédiée. Dans un premier temps, un livre et un film retraçant cette opération devraient être réalisés pour que le public se rende compte à son tour de ce trésor enfoui. /lre