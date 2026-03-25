Découverte archéologique exceptionnelle dans le lac de Neuchâtel

Une découverte historique pour l’archéologie neuchâteloise et suisse. Ce mercredi matin, dans la salle de conférence du Laténium à Hauterive, les yeux des archéologues cantonaux et des membres du personnel du musée brillaient encore devant la découverte faite en novembre 2024 puis fouillée dès mars 2025.

Une cargaison romaine, datant d’une période allant de 20 à 50 après J-C a été découverte au fond du lac. Une immense quantité de céramiques, en provenance du plateau suisse, mais aussi des amphores à huile d’olive ou même des éléments d’un char romain et des armes ont été retrouvés en excellent état de conservation au fond de l’eau. « Contrairement à toutes les découvertes précédentes, on n’a pas une embarcation, mais son contenu. », souligne Sonia Wüthrich, archéologue cantonale. « Cette richesse d’objets en super bon état de conservation, et leur diversité, vont amener énormément d’éléments dans la connaissance de l’histoire économique régionale au début de l’époque romaine. »