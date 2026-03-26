Autoriser le lavage des voitures le dimanche

Le député Martin Braichet (PLR) a déposé une motion qui a pour but de laisser les exploitants ...
Autoriser le lavage des voitures le dimanche

Le député Martin Braichet (PLR) a déposé une motion qui a pour but de laisser les exploitants de stations de lavage ouvrir leurs installations le dimanche.

Martin Braichet aimerait que les stations de lavage dans le Jura puissent être ouvertes le dimanche. (Photo libre de droits). Martin Braichet aimerait que les stations de lavage dans le Jura puissent être ouvertes le dimanche. (Photo libre de droits).

Laver sa voiture le dimanche dans le canton du Jura. C’est ce que Martin Braichet (PLR) aimerait rendre possible. Le député au Parlement jurassien a déposé une motion en ce sens. Il demande ainsi au Gouvernement d’étudier la possibilité de modifier la législation cantonale qui interdit actuellement l’exploitation des stations de lavage de véhicule le dimanche.

L’ouverture dominicale des stations de lavage relève du « pragmatisme et du sens de l’équilibre ». Ce sont les termes utilisés par Martin Braichet dans son texte. Selon lui, les exploitants jurassiens sont désavantagés par rapport à ceux d’autres cantons voisins, où l’activité est autorisée le dimanche. Il parle ainsi d’un « déséquilibre économique que de nombreux acteurs relèvent régulièrement ». Le député PLR cite notamment l’exemple de Moutier qui a dû changer de régime avec son entrée dans le canton du Jura. Il ajoute aussi qu’un changement de législation permettrait d’éviter les lavages dispersés à domicile. Ces derniers sont, toujours selon lui, moins cohérents du point de vue environnemental que la centralisation des lavages dans des installations équipées de systèmes de traitement des eaux.

Si l’ouverture le dimanche des stations de lavage venait à être acceptée, Martin Braichet demande au Gouvernement de garantir le respect des normes en matière de bruit et d’environnement. /lge


 

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