Beurnevésin bientôt relié à la fibre optique

Le village de la commune de Basse-Vendline va être raccordé gratuitement à la fibre optique ...
Beurnevésin bientôt relié à la fibre optique

Le village de la commune de Basse-Vendline va être raccordé gratuitement à la fibre optique dès 2028.

L'internet ultrarapide arrive à Beurnevésin. (Photo libre de droit). L'internet ultrarapide arrive à Beurnevésin. (Photo libre de droit).

Les habitants de Beurnevésin pourront surfer plus vite dès 2028. Swisscom annonce ce jeudi que le village de la commune de Basse-Vendline sera raccordé gratuitement à la fibre optique. Ces travaux vont commencer cette année et s’achever au printemps 2028. Les foyers pourront ainsi bénéficier d’un réseau internet ultrarapide, selon le communiqué de presse. « Le déploiement à Beurnevésin s’inscrit dans la stratégie du réseau de Swisscom, qui vise à atteindre 75% à 80% de couverture en fibre optique d’ici 2030. » Le réseau en cuivre, datant de près de 150 ans, sera progressivement démantelé après 2035, dans le but de réaliser des économies d’énergie. /ncp-comm


 

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