Des travaux à venir sur la route de Porrentruy à Delémont

Des travaux de renforcement et d’assainissement des réseaux électriques seront menés à la route de Porrentruy, à Delémont. Le chantier qui s’étalera du 30 mars jusqu’au mois d’août pourra entraîner des perturbations de la circulation. Il concernera le tronçon entre le carrefour de la porte de Porrentruy et le giratoire du Stand. Les impacts sur les véhicules et les piétons seront toutefois limités. Les travaux seront menés par les SID, les Services industriels de Delémont. La phase la plus importante du chantier aura lieu pendant les vacances de Pâques, soit du 7 au 17 avril. Le transit de véhicules par la porte de Porrentruy sera ainsi fermé pour permettre la réalisation de travaux de fouille. Des déviations seront mises en place. La circulation sera, par ailleurs, réglée par des feux entre le carrefour de la porte de Porrentruy et la rue des Sels, soit sur 150 mètres, durant la même période. Les ambulances et les véhicules de pompiers pourront toujours passer en situation d’urgence. Les travaux qui suivront ne devraient pas trop gêner la circulation. Ils se dérouleront avant tout sous la forme de sondages ponctuels.

Les SID précisent que les travaux sont indispensables pour garantir la sécurité d’approvisionnement des réseaux électriques de la route de Porrentruy qui arrivent en fin de vie. Le chantier permettra également d’adapter les réseaux qui sont toujours plus sollicités en raison de l’électrification des systèmes de chauffage ainsi que du développement de la mobilité électrique et de la production d’électricité photovoltaïque. Des améliorations seront également apportées à l’éclairage public. /comm-fco