Entre optimisme, fébrilité et doutes, les « tifosi » du Jura espèrent en une qualification

L’Italie retient son souffle. Les footballeurs transalpins abattent leur dernière carte en vue d’une qualification pour la prochaine Coupe du monde aux États-Unis en juin et juillet prochains. Les Azzurri doivent s’imposer ce jeudi soir en barrage contre l’Irlande du Nord, puis aller battre le vainqueur du match Pays de Galles – Bosnie-Herzégovine mardi. Une nouvelle élimination ferait office de séisme dans la Botte… La dernière qualification pour un Mondial remonte à 2014 !

Dans le Jura, l’importante communauté italienne ne manquera pas de suivre le rendez-vous de ce soir. Nous avons rencontré des « tifosi » jeudi à Delémont. S’ils se veulent optimistes, il y a aussi quelques doutes…