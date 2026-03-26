« Grande interview » : Anne Challandes

Chaque mois, nos correspondants à Berne rencontrent une personnalité influente. Ce mois-ci  ...
« Grande interview » : Anne Challandes

Chaque mois, nos correspondants à Berne rencontrent une personnalité influente. Ce mois-ci , la Neuchâteloise Anne Challandes, présidente de l’Union suisse des paysannes et femmes rurales détaille comment elle se bat pour améliorer les conditions de vie des agricultrices, en particulier en matière de rémunération.

La Neuchâteloise Anne Challandes représente les intérêts des 54’000 femmes travaillant dans les exploitations agricoles suisses. (Photo d'archive: Anne Challandes). La Neuchâteloise Anne Challandes représente les intérêts des 54’000 femmes travaillant dans les exploitations agricoles suisses. (Photo d'archive: Anne Challandes).

Nos correspondants parlementaires à Berne vous proposent chaque mois une « grande interview » avec une personnalité qui influence le débat et certaines décisions politiques. Ce mois-ci, rencontre avec Anne Challandes, présidente de l’Union suisse des paysannes et femmes rurales.

Anne Challandes représente les intérêts des 54’000 femmes travaillant dans les exploitations agricoles suisses. Grâce à un important travail d’information et de sensibilisation, elle a contribué à améliorer leurs conditions de vie, notamment leur rémunération.

Anne Challandes : « On avait une statistique qui reportait que 31 % des femmes actives dans les exploitations agricoles étaient rémunérées. »

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Les Nations Unies ont proclamé l’année 2026 Année internationale des agricultrices. En Suisse, c’est l’occasion de mettre en avant leur travail et d’exiger de nouvelles évolutions. Par exemple dans la politique agricole 2030 plus. /sju-mvu-aca

« Une femme peut diriger une exploitation agricole comme n’importe quel homme. »

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