Le Kiwanis Club Jura soutient trois associations de l’enfance

Un geste concret en faveur de l’enfance dans le Jura. Le Kiwanis Club Jura a versé samedi dernier 5000 francs chacun à trois organisations régionales engagées auprès des jeunes et des familles. Les bénéficiaires sont l’Association La Paranthèse, Pro Junior Arc Jura et La Main-tendue, selon un communiqué.

Ces dons ont été rendus possibles grâce aux actions du club, notamment une fondue géante qui a réuni environ 200 personnes. L’événement a généré un bénéfice conséquent, entièrement redistribué à des projets en lien avec l’enfance et la jeunesse.

Le Kiwanis Club Jura fait partie du Kiwanis International, une organisation dont la mission principale est d’aider les enfants en difficulté. Composé de bénévoles, le club organise régulièrement des événements pour récolter des fonds. « Les dons sont intégralement reversés à des associations locales », précise encore le communiqué.

À travers ces soutiens financiers, le club entend renforcer l’action de structures qui œuvrent au quotidien pour les enfants et les familles de la région, selon un communiqué. /comm-mlm