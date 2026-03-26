Le bénéfice annuel de la Raiffeisen Val Terbi grimpe de 3,4%

La banque a publié ce jeudi ses résultats 2025. L’année a été marquée par une « croissance ...
Le bénéfice annuel de la Raiffeisen Val Terbi grimpe de 3,4%

La banque a publié ce jeudi ses résultats 2025. L’année a été marquée par une « croissance qualitative » et le renforcement de la stabilité financière. Elle franchit également le cap symbolique des 6'000 sociétaires.

La banque Raiffeisen du Val Terbi affiche un bénéfice de 955’681 francs. (Photo : CC 4.0 / JoachimKohler-HB). La banque Raiffeisen du Val Terbi affiche un bénéfice de 955’681 francs. (Photo : CC 4.0 / JoachimKohler-HB).

L’année 2025 a été « très positive » pour Raiffeisen Val Terbi. La banque a publié ce jeudi ses résultats de l’an dernier. Elle affiche un bénéfice annuel de 955'681 francs, soit une hausse de 3,4% par rapport à 2024, un résultat qui « permet de consolider les fonds propres de la Banque et confirme la solidité de son modèle coopératif ». Les créances hypothécaires grimpent de 30,8 millions de francs (+4,3). Les dépôts de la clientèle ont progressé de 4,7% pour atteindre les 581,1 millions de francs. La banque régionale franchit aussi le cap symbolique des 6'000 sociétaires. Les délégués ont élu Ursula Bausch au Conseil d’administration, le 19 mars dernier. Elle a notamment travaillé dans l’industrie pharmaceutique et d’isponse d’une expérience à la direction d’une PME industrielle. /comm-mlm


 

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