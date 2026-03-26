Massimo Rocchi souffle ses 50 ans de scène sur les planches

Un regard décalé sur notre quotidien avec l’humoriste suisse d’origine italienne Massimo Rocchi ...
Massimo Rocchi souffle ses 50 ans de scène sur les planches

Un regard décalé sur notre quotidien avec l’humoriste suisse d’origine italienne Massimo Rocchi qui donne son spectacle et évoque 50 ans de scène, à découvrir vendredi 27 mars à 20h à la salle de l’Inter à Porrentruy.

L’humoriste d’origine italienne Massimo Rocchi fête 50 ans de scène ce vendredi à Porrentruy. (Photo : Massimo Rocchi.) L’humoriste d’origine italienne Massimo Rocchi fête 50 ans de scène ce vendredi à Porrentruy. (Photo : Massimo Rocchi.)

L’humoriste Massimo Rocchi, d’origine italienne et installé en Suisse depuis 40 ans, présente « Live » un spectacle qui marque ses 50 ans de scènes. Il se produit ce vendredi à 20h à la salle de l'Inter à Porrentruy. Avec un humour de proximité et poétique à la fois, Massimo Rocchi excelle dans l’art de décortiquer nos petits travers linguistiques pour en créer des pépites.

Après ses premiers cours de théâtre à Bologne, il s’en va à Paris et entre à l’école de mime d’Etienne Decroux puis chez le mime Marceau. Aujourd’hui Massimo Rocchi est l’un des plus fins observateurs de nos quotidiens, et fait rire en Suisse comme ailleurs avec une ligne théâtrale qu’il suit depuis 50 ans. /jmp

Massimo Rocchi : « Je sais ce qu’est le comique, mais je ne peux pas l’expliquer. Je peux seulement le jouer ! »

Ecouter le son


Actualisé le

 

Actualités suivantes

« Grande interview » : Anne Challandes

« Grande interview » : Anne Challandes

Région    Actualisé le 26.03.2026 - 10:54

Découverte archéologique exceptionnelle dans le lac de Neuchâtel

Découverte archéologique exceptionnelle dans le lac de Neuchâtel

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 20:46

Un coup de jeune pour la Rauracienne

Un coup de jeune pour la Rauracienne

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 16:51

Le quart des habitants de Lajoux s’oppose à une antenne 5G

Le quart des habitants de Lajoux s’oppose à une antenne 5G

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 17:01

Articles les plus lus

Baptiste Laville : « Il y a eu une prise de conscience écologique »

Baptiste Laville : « Il y a eu une prise de conscience écologique »

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 15:43

Un coup de jeune pour la Rauracienne

Un coup de jeune pour la Rauracienne

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 16:51

Le quart des habitants de Lajoux s’oppose à une antenne 5G

Le quart des habitants de Lajoux s’oppose à une antenne 5G

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 17:01

Découverte archéologique exceptionnelle dans le lac de Neuchâtel

Découverte archéologique exceptionnelle dans le lac de Neuchâtel

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 20:46

Le Parlement en bref

Le Parlement en bref

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 12:19

Baptiste Laville : « Il y a eu une prise de conscience écologique »

Baptiste Laville : « Il y a eu une prise de conscience écologique »

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 15:43

Un coup de jeune pour la Rauracienne

Un coup de jeune pour la Rauracienne

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 16:51

Le quart des habitants de Lajoux s’oppose à une antenne 5G

Le quart des habitants de Lajoux s’oppose à une antenne 5G

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 17:01

Le Gouvernement jurassien va lutter contre l'abstentionnisme aux urnes

Le Gouvernement jurassien va lutter contre l'abstentionnisme aux urnes

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 11:52

Le Service de l’économie rencontrera Manor

Le Service de l’économie rencontrera Manor

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 12:08

Le Parlement en bref

Le Parlement en bref

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 12:19

Baptiste Laville : « Il y a eu une prise de conscience écologique »

Baptiste Laville : « Il y a eu une prise de conscience écologique »

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 15:43