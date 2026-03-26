Massimo Rocchi souffle ses 50 ans de scène sur les planches

L’humoriste Massimo Rocchi, d’origine italienne et installé en Suisse depuis 40 ans, présente « Live » un spectacle qui marque ses 50 ans de scènes. Il se produit ce vendredi à 20h à la salle de l'Inter à Porrentruy. Avec un humour de proximité et poétique à la fois, Massimo Rocchi excelle dans l’art de décortiquer nos petits travers linguistiques pour en créer des pépites.

Après ses premiers cours de théâtre à Bologne, il s’en va à Paris et entre à l’école de mime d’Etienne Decroux puis chez le mime Marceau. Aujourd’hui Massimo Rocchi est l’un des plus fins observateurs de nos quotidiens, et fait rire en Suisse comme ailleurs avec une ligne théâtrale qu’il suit depuis 50 ans. /jmp