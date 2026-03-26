« Monsieur Léon » au Domaine de Mont-Renaud à Boncourt

Grégoire Santschi va ouvrir le restaurant du Domaine de Mont-Renaud le 15 avril avec la volonté ...
« Monsieur Léon » au Domaine de Mont-Renaud à Boncourt

Grégoire Santschi va ouvrir le restaurant du Domaine de Mont-Renaud le 15 avril avec la volonté de mettre à l’honneur la famille Burrus.

Grégoire Santschi se réjouit de relever ce défi. (Photo : Grégoire Santschi.) Grégoire Santschi se réjouit de relever ce défi. (Photo : Grégoire Santschi.)

Le hasard fait parfois bien les choses. Le futur tenancier du Domaine de Mont-Renaud à Boncourt, domaine qui a été légué par la famille Burrus à la Fondation Les Castors en 2018, est originaire de Boncourt, grâce à Charles Burrus.

Grégoire Santschi a emménagé dernièrement dans un des appartements du domaine et accueillera les premiers clients le 15 avril, alors que l’hôtel est en fonction depuis quelques années. Le Fribourgeois tenait auparavant l’hôtel de l’Ours à Sugiez dans le Seeland. Et c’est par hasard qu’un client a transmis son contact à un responsable de la Fondation Les Castors, qui avait lancé un appel d’offres. A travers un courriel, Grégoire Santschi découvre alors les photos de Mont-Renaud : « On se dit : wahou ! ». « Je suis venu voir directement et le coup de cœur s’est fait très rapidement », souligne le quarantenaire, qui a des liens avec la famille Burrus, ce qu’ignoraient les responsables jurassiens. A l’époque, son grand-père a été débauché par Charles Burrus pour occuper le poste de directeur des achats et invité à s’installer à Boncourt.

Grégoire Santschi : « C’est un très beau retour aux sources. »

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« Être à la hauteur du lieu »

Grégoire Santschi voit ce nouveau travail comme un projet de vie. Il souhaite « être à la hauteur du lieu ». Le restaurateur veut en faire une référence autant pour l’événementiel, la restauration que l’hôtellerie, sans en faire un lieu élitiste. « Que les gens aient plaisir à monter à Mont-Renaud. »


Le plat fétiche de Léon Burrus

A trois semaines de l’ouverture, il reste encore beaucoup à faire. Les travaux de décoration vont bon train dans la salle du restaurant « Monsieur Léon », alors que le mobilier doit être bientôt livré. En cuisine, la carte prend forme. « Une cuisine bistronomique, vraiment terroir, avec aussi des produits du domaine, une cuisine généreuse, sincère », indique Grégoire Santschi. L’un des plats sera d’ailleurs le préféré de Léon Burrus. « Madame Bernadette Burrus m’a déjà donné une recette, qu’on va mettre à la carte. »

« De faire vivre ce domaine me tient très à cœur. »

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Le défi du handicap

Le Domaine de Mont-Renaud appartenant à la Fondation Les Castors, une des conditions était d’accueillir plusieurs employés en situation de handicap. Ils seront jusqu’à au moins huit, répartis au service, en cuisine, à l’entretien et dans les chambres. Grégoire Santschi y voit un défi : « c’est quelque chose de très positif et je pense que ça va apporter une grande stabilité dans l’équipe et une certaine sérénité ». Il se réjouit donc de participer à ce projet d’inclusion dont il a déjà un aperçu. Grégoire Santschi côtoie ainsi régulièrement les collaborateurs de l’atelier de maraîchage de la Fondation Les Castors qui se trouve sur une partie du domaine. /ncp


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