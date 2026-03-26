« Monsieur Léon » au Domaine de Mont-Renaud à Boncourt

Le hasard fait parfois bien les choses. Le futur tenancier du Domaine de Mont-Renaud à Boncourt, domaine qui a été légué par la famille Burrus à la Fondation Les Castors en 2018, est originaire de Boncourt, grâce à Charles Burrus.

Grégoire Santschi a emménagé dernièrement dans un des appartements du domaine et accueillera les premiers clients le 15 avril, alors que l’hôtel est en fonction depuis quelques années. Le Fribourgeois tenait auparavant l’hôtel de l’Ours à Sugiez dans le Seeland. Et c’est par hasard qu’un client a transmis son contact à un responsable de la Fondation Les Castors, qui avait lancé un appel d’offres. A travers un courriel, Grégoire Santschi découvre alors les photos de Mont-Renaud : « On se dit : wahou ! ». « Je suis venu voir directement et le coup de cœur s’est fait très rapidement », souligne le quarantenaire, qui a des liens avec la famille Burrus, ce qu’ignoraient les responsables jurassiens. A l’époque, son grand-père a été débauché par Charles Burrus pour occuper le poste de directeur des achats et invité à s’installer à Boncourt.