La banque Raiffeisen Région Delémont a vécu une année 2025 plutôt positive. L’institution a publié en début de semaine ses résultats de l’an dernier. Ceux-ci font état d’un bénéfice de 2,2 millions de francs, un niveau jugé « très satisfaisant malgré un environnement marqué par la baisse des taux d’intérêt et des incertitudes géopolitiques persistantes ». Les créances hypothécaires ont, par ailleurs, progressé de 40,1 millions de francs (+ 5,3%). Cette évolution provient en grande partie de l’activité liée aux entreprises, souligne la banque dans son communiqué de presse. Les dépôts de la clientèle ont également augmenté de 20 millions de francs (+ 2,8%). /comm-alr
Un bénéfice de plus de deux millions pour Raiffeisen Delémont
La banque Raiffeisen Région Delémont a vécu une année 2025 plutôt positive. L’institution a publié en début de semaine ses résultats de l’an dernier. Ceux-ci font état d’un bénéfice de 2,2 millions de francs, un niveau jugé « très satisfaisant malgré un environnement marqué par la baisse des taux d’intérêt et des incertitudes géopolitiques persistantes ». Les créances hypothécaires ont, par ailleurs, progressé de 40,1 millions de francs (+ 5,3%). Cette évolution provient en grande partie de l’activité liée aux entreprises, souligne la banque dans son communiqué de presse. Les dépôts de la clientèle ont également augmenté de 20 millions de francs (+ 2,8%). /comm-alr
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