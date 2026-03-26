Une tortue américaine se prélasse dans le lac de Neuchâtel

Voir une tortue sauvage est relativement rare en Suisse. Outre les tortues domestiques, il n’existe qu’une seule espèce indigène, la cistude d’Europe. Celle-ci est réintroduite depuis plus de dix ans dans le pays, notamment dans la région de la Vieille-Thielle à Cressier. La semaine passée, le plongeur passionné Milko Vuille est parti à la recherche de perches soleil. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’il est tombé nez à nez avec une tortue exotique. « Je m’attendais à tout sauf à voir une tortue dans le lac de Neuchâtel » nous raconte-t-il.
Milko Vuille : « Immense suprise ! »
Impressionné, l’amoureux du lac a posté une vidéo de cette tortue sur les réseaux sociaux. La petite créature a rencontré un véritable succès et suscité la réaction vive de beaucoup d’utilisateurs. C’est en « comparant les images, puis en voyant les réactions des gens sur les réseaux sociaux » que Milko Vuille a compris qu’il n’a pas rencontré une tortue ordinaire, ni une cistude comme il avait pu voir auparavant dans la région.
« J’avais vu des tortues dans la Vieille-Thielle. »
Ce n’est donc pas la cistude européenne qui a été aperçue dans le lac de Neuchâtel, mais une pseudemys concinna. Cette espèce est une tortue d’eau douce américaine. Elle ressemble grandement à sa cousine, la tortue dite de Floride (trachemys scripta elegans), classée dans la liste des 100 espèces invasives les plus problématiques selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Celle-ci est caractérisée par ses tempes rouges.
L’espèce filmée à l’Est du lac est toujours importée en Suisse, contournant ainsi l’interdiction qui vise sa cousine floridienne. Cela serait vraisemblablement un privé qui se serait séparé de son reptile, pouvant mesurer plus de 30 centimètres. « Beaucoup de propriétaires se lassent ou ne se rendent pas compte de l’investissement que cela représente et les relâchent dans la nature en Suisse » précise Charlotte Ducotterd, collaboratrice scientifique au Centre national des données sur la faune de Suisse, Info Fauna.
Charlotte Ducotterd : « C’est pas une tortue de Floride. »
Mais alors est-ce que sa présence est vraiment problématique ? Charlotte Ducotterd indique que les problèmes arrivent « quand on a une population qui s’installe », notamment avec des mâles et des femelles qui se reproduisent. La plus grande problématique reste encore peu explorée : la transmission potentielle de pathologies aux tortues endémiques.
« Quand il y en a une, ce n’est pas vraiment un problème. »
Un groupe de travail intercantonal sur les tortues exotiques a été formé pour déterminer les zones où des actions urgentes doivent être mises en place. Des campagnes de captures ont déjà été lancées dans différents cantons.
Si vous croisez vous aussi une telle tortue, Charlotte Ducotterd vous conseille dans la mesure du possible de la capturer. Attention à ne pas la confondre avec une cistude (carapace assez aplatie et peau noire couverte de nombreux points jaunes). Vous pouvez ensuite la mettre « dans une petite caisse en plastique » et l’amener au Centre de protection et récupération des tortues à Chavornay. Il est aussi important de la signaler à Info Fauna et au garde-faune cantonal.
« C’est hyper important d’avoir ces données. »
En cas de doute, vous pouvez contacter Info Fauna. Et quoi qu’il en soit, il est important de respecter les animaux et de s’adresser aux centres spécialisés plutôt que d’abandonner ses compagnons domestiques. /ewa